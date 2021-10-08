Российский подводник рассказал, с чем могла столкнуться подлодка США

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись в Южно-Китайском море с другой субмариной. Такую версию выдвинул в беседе с «Известиями» экс-командир атомного подводного крейсера капитан 1-го ранга Игорь Курдин. По его мнению, этот вариант является единственно возможным.

Он пояснил, что и у российских, и у американских подводников есть так называемая безопасная глубина плавания. Она составляет 45 метров. На такой глубине подлодка не может столкнуться ни с надводным военным кораблём, ни с гражданским судном.

Если бы инцидент с USS Connecticut произошёл в арктических водах, то можно было бы предположить столкновение с айсбергом. Однако в Южно-Китайском море их нет.

Поэтому можно предположить лишь один вариант — столкновение с другой субмариной, — сказал эксперт.

Кудрин добавил, что подобные инциденты происходят регулярно. Он пояснил, что несмотря на современные средства обнаружения, подводные корабли время от времени попадают в «акустическую тень» относительно друг друга.

Собеседник издания также отметил, что по морским традициям после столкновения лодки должны всплыть, доложить о произошедшем, а также узнать, не требуется ли оппоненту помощь. Однако обычно один из участников происшествия старается скрыться, чтобы не быть опознанным.

Инцидент с USS Connecticut произошёл 2 октября. 9 октября АПЛ свои ходом пришла на базу на острове Гуам. В ВМС США утверждают, что лодка находится в стабильном и безопасном состоянии, её ядерная установка не пострадала. Причины произошедшего не называются.

Ранее над инцидентом посмеялись читатели китайского портала «Гуаньча». Их развеселило то, что американские подводники «не смогли подкрасться незаметно». Некоторые из них предложили оштрафовать АПЛ на 200 юаней.