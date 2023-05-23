Российский Су-27 перехватил бомбардировщики ВВС США вблизи границы Минобороны РФ: Су-27 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота был поднят в воздух для недопущения нарушения границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-1В ВВС США, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Американские военные самолеты были обнаружены средствами контроля над акваторией Балтийского моря, уточнили в ведомстве.

После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в сообщении.

Нарушения российских границ бомбардировщиками ВВС США допущено не было, указали в оборонном ведомстве.

20 марта Минобороны РФ также сообщило об обнаружении над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, направлявшихся в сторону российской границы. Для наблюдения за воздушными целями в воздух был поднят российский истребитель Су-35, который после удаления американских самолетов от рубежей вернулся на аэродром базирования. Кроме того, 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крыма был замечен американский беспилотник MQ-9, который в результате резких маневров упал в воду.