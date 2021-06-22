Российские военные начали следить за британским авианосцем

Российские истребители провели разведывательные полёты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщил командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор. Его слова приводит The Telegraph.

Британцы видели самолеты МиГ и Су, также они заметили фрегат и подлодки. По мнению Блэкмора, российские военнослужащие хотят понять, как действует британская армия в Средиземном море.

Это напоминает игру в кошки-мышки, — заявил он.

Он подчеркнул, что подобная активность России является «напряжённой». Армия Великобритании будет использовать все необходимые силы для демонстрации своих планов в регионе.

Ранее аналитики Forbes оценили шансы Украины в полномасштабной войне с Россией. По их мнению, даже если украинская армия закупит новейшие самолёты и вертолёты, они не смогут долго продержаться в конфликте с Россией, поскольку на вооружении её армии находится около 500 современных боевых самолётов, расположенных недалеко от украинской границы.