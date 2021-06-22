Российские военные начали следить за британским авианосцем

Он подчеркнул, что подобная активность России является «напряжённой». Армия Великобритании будет использовать все необходимые силы для демонстрации своих планов в регионе.
Ранее аналитики Forbes оценили шансы Украины в полномасштабной войне с Россией. По их мнению, даже если украинская армия закупит новейшие самолёты и вертолёты, они не смогут долго продержаться в конфликте с Россией, поскольку на вооружении её армии находится около 500 современных боевых самолётов, расположенных недалеко от украинской границы.