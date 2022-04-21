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Российские силовики получили сведения обо всех сотрудниках херсонской СБУ

Российские силовики получили секретные данные о сотрудниках СБУ по Херсонской области
04:11, 22 апреля 2022
Российские силовики получили сведения обо всех сотрудниках херсонской СБУ Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские силовики завладели сведениями о кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. В их распоряжении оказались в том числе секретные данные, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что сведения удалось получить при проведении мероприятий по выявлению на территории региона диверсионно-разведывательных групп. Теперь полностью раскрыты секреты, касающиеся работающих в области сотрудников из специального подразделения отдела центра специальных операций «Альфа».

[Они] по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях, — отметил источник агентства в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что трое бывших участников территориальной обороны Украины в Херсонской области сдались сотрудникам Росгвардии. Росгвардейцы обнаружили их в ходе специальных мероприятий, впоследствии они заявили о готовности к сотрудничеству. Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли тайник, в котором находились боеприпасы и оружие.

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