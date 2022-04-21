Российские силовики получили сведения обо всех сотрудниках херсонской СБУ

Российские силовики завладели сведениями о кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. В их распоряжении оказались в том числе секретные данные, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что сведения удалось получить при проведении мероприятий по выявлению на территории региона диверсионно-разведывательных групп. Теперь полностью раскрыты секреты, касающиеся работающих в области сотрудников из специального подразделения отдела центра специальных операций «Альфа».

[Они] по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях, — отметил источник агентства в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что трое бывших участников территориальной обороны Украины в Херсонской области сдались сотрудникам Росгвардии. Росгвардейцы обнаружили их в ходе специальных мероприятий, впоследствии они заявили о готовности к сотрудничеству. Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли тайник, в котором находились боеприпасы и оружие.