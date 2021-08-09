Российская кошка загрызла летучую мышь после рекордного полёта в 2000 км

Летучая мышь вида «лесной нетопырь» преодолела более двух тысяч километров, прилетев из Лондона в российское Мольгино (Псковская область). Об этом сообщает издание Metro.

Ночного небожителя обнаружила местная жительница Светлана Лапина, которая отвезла животное в специальный центр реабилитаций рукокрылых. Оказалось, что по прилёту на крохотную летучую мышь напала местная кошка и нанесла серьёзные травмы животному. Несмотря на то что летучая мышь не выжила, учёные восхитились её лётными показателями.

Известно, что рукокрылое окольцевали в Лондоне в 2016 году. Натуралист Брайан Бриггс, который провёл процедуру, восхитился, что летучая мышь преодолела такое расстояние.

Это впечатляет. Здорово, когда у тебя появляется шанс внести свой вклад в работу международного сообщества по охране этих необычных животных и узнать больше об их увлекательной жизни, — заявил Бриггс.

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