Родные Баниониса назвали заказными обвинения в его адрес

https://static.news.ru/photo/965c70fa-d3fa-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Донатас Банионис Фото: Global Look Press

Члены семьи литовского актёра Донатаса Баниониса считают политическим заказом обвинения в его адрес в сотрудничестве с КГБ во времена СССР. Они продолжают добиваться опровержения и извинений.

С требованием изъятия этой сфабрикованной информации мы обивали пороги всех возможных инстанций, но никак не можем добиться её изъятия, хотя комиссия по люстрации признала, что доказательств нет. Эти обвинения были заказом, — сказал изданию Vakaro Zinios сын актёра Раймундас Банионис.

В связях с КГБ Баниониса-старшего в 2018 году обвинил Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы. Причиной тому послужили контакты актёра с соотечественниками, проживающими на Западе. В частности, по версии центра, Банионис информировал КГБ о деятельности эмигрантов, когда в 1970 году ездил в США по приглашению одной из организаций американских литовцев. В центре отмечают, что официального подтверждения этой информации нет, но не удаляют её.

Донатас Банионис (1924–2014) известен как актёр театра и кино, а также режиссёр. Снялся более чем в 70 кинофильмах, в числе которых «Никто не хотел умирать» (1965), «Мёртвый сезон» (1968), «Король Лир» (1970), «Солярис» (1972), «Приключения принца Флоризеля» (1979) и другие. Многократный лауреат различных премий и фестивалей. В 1974 году удостоился звания народного артиста СССР.

Как писал NEWS.ru, по словам самого актёра, сотрудники КГБ пытались завербовать его в 1950-х годах. Однако у них ничего не получилось.