Рига не станет помогать Минску в деле о геноциде белорусов во времена ВОВ

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Семь вооружённых американцев из числа гражданских пытались 31 августа попасть на территорию Афганистана через ОАЭ для оказания помощи по эвакуации граждан из страны. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Группа американцев была задержана в аэропорту Дубая, куда она «прибыла на частном самолёте с огнестрельным оружием». Позднее их освободили под залог. В телеграмме Госдепа отмечается, что «пассажиры планировали оказать помощь...