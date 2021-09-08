Рига не станет помогать Минску в деле о геноциде белорусов во времена ВОВ
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:25, 08 сентября 2021
Фото: prokuratura.gov.lv
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Власти Латвии отказали Белоруссии в удовлетворении запроса об оказании помощи в деле о геноциде белорусов во времена Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте управления по взаимодействию со СМИ и редакционной деятельности белорусской Генеральной прокуратуры.
Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой <...> отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, — говорится в публикации.
Власти Белоруссии отмечают необоснованность отказа Вильнюса и Риги в помощи по делу о геноциде гражданского населения, в то время как Россия активно содействует белорусским коллегам в расследовании этого трагичного инцидента прошлого.
Ранее российский суд признал зверства нацистов на территориях Псковской и Великолукской областей геноцидом.