Reuters: убит лидер «Исламского государства»

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa

«Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сообщило, что его лидер Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит, передает Reuters со ссылкой на представителя ИГ. В качестве преемника группа выбрала Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.

Убит лидер боевиков «Исламского государства» Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши, сообщил представитель группировки в аудиообращении, — говорится в сообщении.

Главарю радикалов было 45 лет. Он возглавил террористическую группировку после уничтожения США его предшественника Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году.

В марте сообщалось, что американские военные в сирийском Идлибе ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства». В ходе масштабной антитеррористической миссии американских войск были убиты шесть детей и четыре женщины. Общее число жертв операции составило 13.

Перед ликвидацией аль-Курайши американские силы провели непрерывный двухчасовой бой с боевиками в деревне Атмех на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией, а также отправили поддержку на вертолетах.