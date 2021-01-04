Решение по поводу освобождения Ассанжа примут 6 января

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Лондонский суд примет решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 января. В Великобритании отказали властям США в его экстрадиции.

Суд распускается до среды, когда будет подано прошение об освобождении под залог. Пока вы останетесь под стражей по ранее перечисленным причинам, — цитирует РИА Новости судью Ванессу Барайтсер.

Как сообщает агентство, Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым. При этом считается, что маловероятно, что Ассанжа отпустят под залог поскольку он ране, нарушал условия выхода. Отмечается, что до сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

В 2010 году шведские власти обвинили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против Ассанжа. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали журналиста.

Ассанж отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог, рассматривается дело о его экстрадиции в Америку.

Ранее представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции. В случае экстрадиции в США ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, запрос на экстрадицию Ассанжа отклонён в связи с опасениями за его психическое здоровье.