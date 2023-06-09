Стало известно о ликвидации командующего штурмом Новой Таволжанки «Русский добровольческий корпус» сообщил о ликвидации бойца с позывным Шайба в бою за Новую Таволжанку

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Даниил Мазник

«Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) объявил в Telegram, что 3 июня в бою за Новую Таволжанку Белгородской области был ликвидирован член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. В РДК заявили, что он командовал штурмом населенного пункта и лично взял первого заложника при заходе диверсионной группы.

Третьего июня принял свой последний бой Даниил Шайба Мазник. Это он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал штурмом ПГТ, который и увенчался успехом, но, к сожалению, слишком дорогой для нас ценой, — говорится в сообщении РДК.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), с которой российские военные вступили в бой в Новой Таволжанке, потребовала встречи с ним. Глава региона заявил, что члены ДРГ предлагали обсудить с ним обмен пленных.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил прeзиденту РФ Владимиру Путину направить чеченские подразделения в Белгородскую область для борьбы с диверсантами. По его cловам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которыми обладают чечeнские бойцы.