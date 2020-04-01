Разведка США считает заниженными данные Китая по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/cdf1c250-743b-11ea-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Американская разведка считает, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад. По словам собеседников агентства, которые ознакомились с документом, очевидно, что Пекин намеренно предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам.

Собеседники агентства отметили, что доклад носит секретный характер, и отказались раскрывать его детали.

Коронавирусная инфекция нового типа распространилась по миру из Китая. Она зародилась в провинции Хубэй, в городе Ухань. Его жители начали заболевать неизвестной формой пневмонии в конце 2019 года. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Предполагается, что вирус благодаря мутациям передался от животных человеку.

По данным Пекина, от COVID-19 скончались 3 193 человека. Всего было выявлено 82 361 больных.

Сейчас в мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 887 тысяч, свыше 44 тысяч умерли. Больше всего случаев выявлено в США. Там число заражений составляет более 190 000, следом идут Италия и Испания со 105 и 102 тысячами подтверждённых диагнозов COVID-19. Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекционное заболевание унесло жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам.

Ранее итальянское издание сообщило, что реальное число умерших от коронавируса в Бергамо в два раза превышает официальную статистику. Журналисты заявляют о 4500 смертях от COVID-19 за месяц, власти говорят о 2060 подтверждённых случаях, писал NEWS.ru.