Разведка раскрыла количество уничтоженной западной техники ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили большую часть военной техники ВСУ, которая была передана Западом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, Запад передавал вооружения Украине с декабря 2021 года.

Служба внешней разведки <...> располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. <…> Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержать мирный план Киева из 10 пунктов на будущих дипломатических встречах. При этом Макрон подчеркнул, что необходимо усилить военную поддержку Украины.

Сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Кори Шейк ранее заявила, что США нарастили свое внимание на континенте поставками Украине военной помощи, а значит вынудят европейские страны оплачивать восстановление Украины после конфликта.