Дональд Трамп пошёл войной на Twitter, который с момента его избрания президентом США служил главным средством коммуникации. Причина — в пометке над одним из его постов о недостоверности контента. Прецедент, вызвавший широкий резонанс, не столь однозначен. Социальная сеть годами игнорировала нарушения со стороны главы Белого дома, но отказывалась прощать аналогичные действия другим политикам.
Twitter зарекомендовал себя как площадка, на которой мировые лидеры могли беспрепятственно высказывать своё мнение в обход стандартных средств коммуникации и СМИ. Если журналисты могли вырезать какие-то слова политиков, то эта соцсеть давала им полную свободу действий. В какой-то момент в компании задумались над последствиями полного отсутствия регулирования контента политиков и начали формировать собственный подход к этому вопросу. Так, если в январе 2018 года Twitter лишь
Первым с новыми правилами «ознакомился» президент Бразилии Жаир Болсонару, зарекомендовавший себя как COVID-диссидент. В конце марта соцсеть
Это не первый случай, когда Twitter не применял по отношению к американскому президенту установленные для мировых лидеров и официальных лиц правила модерации контента. Так, сенатор от Демпартии Камала Харрис осенью 2019 года
«Неприкасаемость» американского президента в Twitter не раз освещалась международными СМИ, которые находили несоответствия в политике соцсети, готовой применять рестрикции ко всем, кроме Трампа. Кандидат в области информационных наук Федерального университета Рио-де-Жанейро Анна Брисола
Брисола связывала решение распространить общие правила модерации твитов на Трампа с возросшим на фоне пандемии общественным давлением на соцсети с целью предотвратить распространение дезинформации о заболевании. По её мнению, руководству Twitter пришлось выбирать между сохранением репутации надёжного источника информации и обострением отношений с главой Белого дома.
Выбор пал на последний вариант, и два поста американского президента о ненадёжности голосования по почте получили специальную отметку о недостоверности контента. Это привело к серьёзным последствиям для компании: Трамп пообещал рассмотреть возможность закрытия Twitter, заявив, что будет легко найти ему замену. Кроме того, президент подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей, который позволит подавать к ним иски за удаление или редактирование контента пользователей, если эти действия выходят за рамки пользовательского соглашения. В ответ Twitter пометил сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе как нарушающее правила соцсети, запрещающие героизацию насилия. Вне зависимости от того, как дальше будет развиваться конфликт, подписанный президентом приказ затронет не только Twitter, но и другие площадки.
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