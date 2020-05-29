Дональд Трамп пошёл войной на Twitter, который с момента его избрания президентом США служил главным средством коммуникации. Причина — в пометке над одним из его постов о недостоверности контента. Прецедент, вызвавший широкий резонанс, не столь однозначен. Социальная сеть годами игнорировала нарушения со стороны главы Белого дома, но отказывалась прощать аналогичные действия другим политикам.

Twitter зарекомендовал себя как площадка, на которой мировые лидеры могли беспрепятственно высказывать своё мнение в обход стандартных средств коммуникации и СМИ. Если журналисты могли вырезать какие-то слова политиков, то эта соцсеть давала им полную свободу действий. В какой-то момент в компании задумались над последствиями полного отсутствия регулирования контента политиков и начали формировать собственный подход к этому вопросу. Так, если в январе 2018 года Twitter лишь проверял посты на соответствие политическому контексту, но отказывался удалять их, то уже в середине 2019-го разработал чёткий свод правил для всех политических деятелей. За поощрение терроризма, угрозы применения насилия и размещение порнографии соцсеть пообещала ставить специальные пометки на их постах. Речи об удалении твитов, однако, не шло. Пандемия корронавируса и обилие связанной с заболеванием недостоверной или противоречивой информации стали толчком к радикальным мерам — Twitter переписал внутренние правила. Теперь мировые лидеры могут столкнуться с удалением постов в случае, если они противоречат рекомендациям ВОЗ или содержат непроверенные сведения о заболевании.

Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первым с новыми правилами «ознакомился» президент Бразилии Жаир Болсонару, зарекомендовавший себя как COVID-диссидент. В конце марта соцсеть удалила два его твита: один из них был посвящён использованию гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом, второй приуменьшал угрозу болезни. Аналогичная судьба постигла и посты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, продвигавшего «домашнее средство» для борьбы с COVID-19. Характерно, что в случае с президентом Трампом его посты об эффективности гидроксихлорохина и высказывания в поддержку протестующих из-за введения карантинных мер в ряде штатов США были проигнорированы .

Это не первый случай, когда Twitter не применял по отношению к американскому президенту установленные для мировых лидеров и официальных лиц правила модерации контента. Так, сенатор от Демпартии Камала Харрис осенью 2019 года направляла руководству соцсети официальное письмо с требованием удалить аккаунт Трампа из-за серии твитов, в которых президент, по её мнению, угрожал сотруднику спецслужб, предавшему огласке его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Компания отказалась удовлетворить её просьбу, оставив твиты президента без внимания. Не попадали под «цензуру» и выпады Трампа в адрес руководства Ирана и Северной Кореи, а также нападки на журналистов CNN.

«Неприкасаемость» американского президента в Twitter не раз освещалась международными СМИ, которые находили несоответствия в политике соцсети, готовой применять рестрикции ко всем, кроме Трампа. Кандидат в области информационных наук Федерального университета Рио-де-Жанейро Анна Брисола связывала это явление с тем, что руководство компании боялось последствий, которые могло повлечь за собой решение «тронуть осиное гнездо». Эксперт подчёркивала, что Twitter базируется в США, и у американского лидера будет больше инструментов давления на компанию, чем у любого другого мирового политика.

Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брисола связывала решение распространить общие правила модерации твитов на Трампа с возросшим на фоне пандемии общественным давлением на соцсети с целью предотвратить распространение дезинформации о заболевании. По её мнению, руководству Twitter пришлось выбирать между сохранением репутации надёжного источника информации и обострением отношений с главой Белого дома.

Выбор пал на последний вариант, и два поста американского президента о ненадёжности голосования по почте получили специальную отметку о недостоверности контента. Это привело к серьёзным последствиям для компании: Трамп пообещал рассмотреть возможность закрытия Twitter, заявив, что будет легко найти ему замену. Кроме того, президент подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей, который позволит подавать к ним иски за удаление или редактирование контента пользователей, если эти действия выходят за рамки пользовательского соглашения. В ответ Twitter пометил сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе как нарушающее правила соцсети, запрещающие героизацию насилия. Вне зависимости от того, как дальше будет развиваться конфликт, подписанный президентом приказ затронет не только Twitter, но и другие площадки.