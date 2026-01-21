Политолог раскрыл тайную стратегию НАТО на время президентства Трампа

НАТО попытается минимизировать внутренние потери во время президентства главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его мнению, даже если США выйдут из Альянса, это не будет означать полного краха организации.

НАТО, как и любая другая крупная бюрократическая структура, существующая долгое время, обладает значительной институциональной инерцией. Те дезинтеграционные импульсы, которые сейчас генерируются наверху, достигают непосредственно структур Альянса со значительным опозданием. Поэтому мне кажется, что сейчас чиновники организации исходят из того, что Трампы приходят и уходят, а НАТО остается. Их тактика будет состоять в том, чтобы как-то продержаться эти три года с наименьшими потерями для Альянса в надежде на то, что потом придет другой президент и все как-то вернется к статус-кво, — предположил Кортунов.

Он подчеркнул, что позиция НАТО указывает на временные рамки, в которых может протекать дезинтеграционный процесс. По его мнению, если не случится какого-либо внезапного острого кризиса, например военного конфликта между США и их европейскими союзниками, процесс дезинтеграции будет продолжаться, но потребует не менее нескольких лет.

При этом расхождения между двумя берегами Атлантики будут нарастать, в этом сомнений, я думаю, ни у кого нет. Но даже если гипотетически предположить, что США вышли бы из НАТО, что маловероятно, то это еще не конец Блока. Просто Альянс сохранится в виде европейской структуры с очень большими потерями. Скорее всего, НАТО просто будет постепенно сползать во все более глубокий кризис, но единомоментного роспуска мы в ближайшем будущем не увидим, — заключил Кортунов.

Ранее политический аналитик Энвер Демирель Йылмаз заявил о возможном крахе НАТО в случае военной операции США в Гренландии. По его словам, такие действия приведут к прекращению оборонного партнерства между Вашингтоном и Брюсселем.