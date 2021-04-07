«Расходный материал»: в Совфеде не верят в помощь США Украине

https://static.news.ru/photo/4c0e3efc-9835-11eb-9dc9-96000091f725_660.jpg Фото: modofukraine/instagram.com

Соединённые Штаты не намерены оказывать существенную поддержку Киеву и при первой возможности скинут Украину «под танки». Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор оценил высказывания представителей Запада о том, что Штаты готовы наращивать военный потенциал Украины. По его мнению, в реальности подобного ждать не стоит.

США не будут воевать своими солдатами за Украину, не будут даже поставлять им вооружение. Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под «танки», а там видно будет, — приводит слова Джабарова РИА Новости.

Он также высказался об обсуждении ситуации на юго-востоке Украины, которое провели представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании. По его мнению, не имеет смысла воспринимать это всерьёз.

Уж если литовцы будут учить украинцев, нам ничего не грозит, — убеждён сенатор.

Джабаров заметил, что прямой военный конфликт с Россией станет для Украины «последним боем», чего Москва не хочет. Политик констатировал, что Украина — часть славянского народа и русского мира, но при этом он добавил, что западные партнёры Киева «играют с огнём». Джабаров призвал их прекратить провокации, поскольку если Россия ответит на один из таких выпадов, последствия будут крайне серьёзными.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Джабаров прокомментировал информацию о возможной высылке из США российских дипломатов. Он заявил, что в таком случае Россия даст зеркальный ответ.