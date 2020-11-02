Радикальные националисты устроили факельное шествие в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/0dab440a-1d3a-11eb-bc56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Центр столицы Грузии заволокло дымом от горящих факелов. Представители ультраправой партии «Грузинский марш» устроили в Тбилиси факельное шествие.

Как сообщает РЕН ТВ, националисты таким образом протестуют против итогов парламентских выборов. Участники шествия остановились у офиса правящей партии «Грузинская мечта». По некоторым данным, националисты угрожают устроить голодовку.

Ранее преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган. К бойкоту пока не присоединилась только партия «Граждане», писал NEWS.ru. Оппозиция требует проведения новых выборов «в свободной среде». Бывший президент Михаил Саакашвили призвал оппозиционные силы объединиться и на время забыть о разногласиях.

ЦИК Грузии 1 ноября обнародовал итоговые результаты парламентских выборов. «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и организовала акции протеста.