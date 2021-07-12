Рабы потепления: чем жарче становится Земля, тем меньше на ней свободы

Диаметрально противоположные последствия климатических изменений — такие как засухи и лесные пожары в одних регионах и, напротив, наводнения в других — ведут к одним и тем же последствиям для жителей этих регионов. Они вынуждены бросать поколениями насиженные места и против своей воли превращаться в мигрантов.

Тем самым они становятся легкой добычей торговцев людьми, продающих «климатических беженцев» в рабство, говорится в опубликованном в понедельник совместном исследовании Международного фонда против работорговли ( ASI ) и Института экологии и устойчивого развития ( IIED ).

По прогнозам этих двух организаций, проблема в ближайшие десятилетия будет только усугубляться, поскольку накануне 26-го глобального климатического саммита (он пройдет в ноябре в Глазго) страны мира совершенно очевидно не в силах договориться об общих правилах поведения, которое предотвратило бы климатическую катастрофу.

Мы наблюдаем эффект домино, когда экстремальные погодные условия вносят свою лепту в разрушение окружающей среды, что вынуждает людей покидать свои дома и становиться жертвами эксплуатации и работорговли, — комментирует результаты исследования эксперт ASI Фран Уитт.

Унесённые потеплением

По злой иронии судьбы, климатические катастрофы в первую очередь происходят именно в тех регионах планеты, которые и без того не могут похвастаться процветанием. Это страны южнее Сахары, южной Азии и Латинской Америки. Хотя от разрушительных ураганов достаётся и Соединенным Штатам.

По оценкам Всемирного Банка, к 2050 году не менее 216 миллионов человек будут вынуждены покинуть родные края, спасаясь от последствий климатических катастроф.

При этом, отмечают исследователи, жители таких регионов не обязательно мигрируют в другие страны. В ряде случаев они превращаются во «внутренних мигрантов» — как правило, уезжая из сельской местности в города.

Тем не менее, отношение «своих» работорговцев к дармовой рабочей силе немногим человечнее, чем к иностранным беженцам, готовым работать за еду, отмечают авторы доклада.

По данным исследования, работорговцы повсеместно используют одни и те же приёмы, чтобы закабалить «климатических мигрантов»: это долговое рабство, когда заёмщик не в состоянии расплатиться с кредиторами, и вынужден отрабатывать долг пожизненно — работая на самых тяжелых работах, занимаясь проституцией либо другими видами криминального бизнеса.

В отношении иностранных беженцев работорговцы запугивают их тем, что сдадут их полиции как нелегалов. В последний год в арсенале торговцев людьми появился новый инструмент удержания рабов в повиновении — угрозы сообщить властям о том, что нелегалы нарушают эпидемиологические правила.

Xin Yuewei/Global Look Press

Под страхом освобождения

Консультант Совета Европы и ОБСЕ Вера Грачёва соглашается с пессимистическими прогнозами международных организаций. Она рассказала NEWS.ru, что решить проблему human trafficking (современного рабства) мешает не только изощренность нелегальных «работодателей», но и пассивность их жертв, а также безразличие властей к этой проблеме.

В большинстве случаев люди соглашаются на сомнительные предложения, ошибочно полагая, что они понимают, во что втягиваются и будучи уверенными, что у них имеется exit strategy (стратегия выхода). И они недооценивают коварство работорговцев, которые часто эксплуатируют отсутствие в законах своих государств самого понятия рабского труда. Вера Грачёва Консультант Совета Европы и ОБСЕ Консультант Совета Европы и ОБСЕ

Государства же смотрят на проблему принудительного труда сквозь пальцы в основном потому, что масштабы теневого сектора экономики властям неизвестны. Эксперт утверждает, что те случаи рабского труда, которые становятся предметами уголовных дел — это доли процента от тех случаев, про которые не знает никто, кроме рабовладельцев и их подневольных работников.

Бороться с работорговлей и для властей, и для некоммерческих организаций, таких как ASI, сложно еще и потому, что — как это ни парадоксально — жертвы human trafficking сами не заинтересованы в том, чтобы их спасали из бесправного положения.

Попавшие в рабство люди очень боятся огласки. У части из них у самих есть основания опасаться полиции, поскольку они тогда будут делить ответственность с организаторами преступного бизнеса, к примеру, на рынке секс-услуг. Другая часть опасается, что их хозяина могут оштрафовать и отпустить, и вот тогда-то он отыграется на своих работниках по полной. Наконец, все нелегальные мигранты боятся депортации куда больше, чем своих хозяев, — объясняет Грачёва.

Как показывает компьютерное моделирование, к 2100 году около 1,2 миллиарда человек будут жить в областях, где изменения климата сделают невозможным ведение нормальной экономической деятельности, не говоря уже об устойчивой развитии. Это в четыре раза больше населения, чем живет в зонах риска сегодня.