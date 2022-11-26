ПВО Украины… против Украины Как падение ракеты в Польше раскрыло глаза миру

Фото: Министерства обороны Украины

Залет украинской зенитной ракеты в Польшу сломал наконец одно табу, остававшееся для мировой общественности. Теперь и последний массовый удар по объектам инфраструктуры 23 ноября со стороны России это подтвердил, становится ясно всем объективным наблюдателям нынешнего конфликта, что системы ПВО несут большую угрозу мирным городам.

Соответственно, становится совсем иной та картинка, которая появляется регулярно в мировых СМИ и описывается как «разрушение жилых домов в результате российских налетов». Сегодня это очевидно всем незаангажированным наблюдателям: значительная часть того, что на Западе принято представлять как последствия попаданий российских ракет, на самом деле является следствием работы украинской ПВО.

Специалистам это было понятно уже с марта на примере Киева. Тогда в течение месяца, начиная с 25 февраля, практически каждый день поступали сообщения о «ракетных ударах России» по гражданским объектам. Напомним о первых, самых известных случаях. 26 февраля зенитная ракета попала в высотный дом на проспекте Лобановского. Прилет зафиксировали сразу несколько камер наблюдения. Поскольку это было самое начало СВО, люди еще не понимали, что к чему, поэтому Киеву удалось выдать прилет за намеренный «удар русских». Хотя и видео, на котором можно определить тип ракеты в целом, и характер разрушений — маломощный взрыв, в результате которого оказался выбит всего лишь один угловой блок многоэтажки, свидетельствовали, что это ракета комплекса ПВО.

Накануне, 25 февраля, рано утром стало известно о попадании в многоэтажку в Позняках — уже на левом берегу Днепра в Киеве. Но поскольку видеофиксации не произошло, то СМИ запустили версию о падении не то обломков самолета, не то беспилотника, не то ракеты. Естественно, на второй день боевых действий в голову не приходила мысль о возможности прилета своей же ракеты ПВО. В то же самое время неподалеку от Позняков был поражен дом в частном секторе. И это на Украине тоже списали на падение «обломков».

Фото: 44.ua

Но затем в течение почти месяца полуосады Киева такие «обломки» повторялись почти ежедневно, точнее еженощно. Ибо прилеты случались весь март чаще всего по ночам. Происходило все примерно по одной схеме — российские вооруженные силы наносили удар по какому-либо военному объекту в Киеве, например по заводу имени Артема. По нему били чаще всего, ибо он является важным предприятием военно-промышленного комплекса. И ВСУ, пытаясь сбить российские ракеты, почти всегда 1–2 своих зенитных снаряда «направляли» в жилые дома. Естественно, это выходило не специально. Видимо, зенитные ракеты устроены так, что механизм самоуничтожения срабатывает не каждый раз в случае необнаружения цели либо промаха. Может, это связано с тем, что у ВСУ на вооружении устаревшие ракеты советского образца.

При этом, что также важно отметить, промахнувшиеся и не самоуничтожившиеся ракеты никогда не падают просто на землю или на асфальт. Они практически всегда прилетают в здания или иные объекты. Как это и было в случае с Польшей — вероятность, что случайная ракета попадет в чистом поле в трактор, равна нулю. Но она попала, значит, срабатывает головка самонаведения, которая ориентируется на тепло или радиоизлучение, иные физические характеристики. Поскольку в Киеве, как и в других городах, подавляющее число застройки составляют жилые здания, причем многоэтажные, промахнувшиеся ракеты на них и ориентируются.

Ракеты украинской ПВО выпускают по цели, когда она прилетает к объекту своего предназначения. Соответственно, и промахи случаются поблизости. Так, дом из элитного жилого комплекса «Львовский квартал», который построили впритык к заводу Артема (кто из застройщиков, боровшихся за лакомое место в центре Киева, мог подумать о том, что будет в 2022 году), даже дважды в разное время подвергся ударам зенитных ракет. В первый раз 28 апреля погибла журналистка с «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а во второй раз 26 июня в том же доме пострадала гражданка РФ.

Примечательно, что российские ракеты оба раза точно поражали цеха завода Артема и контраст последствий ударов был налицо. Если бы хоть раз российская крылатая ракета попала в тот многоэтажный дом, он бы сложился в гармошку и рухнул. Но после первого удара в апреле в нем продолжали жить люди.

То есть специалистам было понятно, какие ракеты и куда попадают. Но власти Киева молчали на этот счет и разгоняли информацию именно о «российских ракетах». В «Википедии», кстати, в статье о Вере Гирич (журналистка со «Свободы») так и написано. И приводятся цитаты из постов ее коллег: «Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром». И более эмоциональный пост: «Наша коллега из „Радио Свобода“ Вера. ***ная российская ракета прилетела прямо в киевскую квартиру, где она жила. Высокоточная б**** ракета. Веры больше нет. Ее тело всю ночь пролежало под завалами. Сегодня его достали. Спи, Вера. Хотя ты все равно уже не увидишь ни Киев, ни этот пост. ***ные ракеты. Ненавижу их всех».

Причем нередко в марте россияне даже не наносили ударов по объектам в Киеве, ракеты могли пролетать мимо в других направлениях, но украинская ПВО все равно срабатывала, и ее ракеты падали на дома киевлян. В одном случае ракета не нацелилась на здание, ее «притянуло» к стоявшему, к счастью, не работавшему пустому троллейбусу. Это произошло 14 марта в районе Куреневка. Повреждения домов тогда ограничились выбитыми стеклами.

Поскольку заряд зенитной ракеты невелик и рассчитан на поражение летящего объекта, то всякий раз разрушения оказывались сравнительно небольшими. Хуже, если вспыхивал пожар, но зафиксирован только один случай, когда дом сгорел целиком на западной окраине Киева. Достаточно сравнить это с поражением российской крылатой ракетой торгового комплекса Retroville 20 марта, в котором прятали военную технику ВСУ. Тогда не только значительная часть корпуса рухнула, но и окна выбило на расстоянии нескольких сотен метров. А при попадании ракеты ПВО окна остаются целыми даже в нескольких десятках метров, в том же пораженном доме.

Фото: Социальные сети

Все вышеописанное относится не только к Киеву. Единственный удар по жилому дому в Одессе 23 апреля случился также из-за ошибки ПВО — российские ракеты поражали склады в аэропорту города, а у украинских зенитчиков снова приключилась ошибка.

Но это все для Запада непонятно и незаметно. Раз россияне объявляют об ударах — значит, везде их ракеты. Теперь же случай в Польше отрезвил многих. Люди поняли, что любая работа комплексов ПВО практически всегда означает попадание 1–2 ракет по посторонним целям. И это касается не только устаревших советских. 23 ноября в районе Киева и области было два удара зенитными ракетами по гражданским объектам. Один — в Вышгороде, где попали в «хрущевку», второй — в Киеве по СТС, где сгорело несколько автомобилей. И в последнем случае горожане нашли осколок с маркировкой ракеты NACAMS. И уже даже украинские СМИ не писали именно про «российские ракеты». А газета New York Times признала, что 26 сентября американская AGM-88 HARM попала в здание в Краматорске (уточним, что это не зенитная, а антирадарная ракета).

Подведем итог. Массовое применение систем ПВО означает неизбежные промахи и, как следствие, ущерб гражданской инфраструктуре. Несчастный случай в Польше раскрыл на это глаза западному обывателю. Второй вывод — подавляющее большинство отчетов об «ударах российских ракет по жилым домам» — как раз о случайных прилетах зенитных ракет ВСУ. Посмотрим, как эта истина будет усвоена западными СМИ.