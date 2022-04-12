Путин заявил, что Запад развязал против Москвы и Минска санкционную войну

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность интеграции России с Белоруссией в текущей политической обстановке, пишет ТАСС.

Важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну, — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что для сохранения дружественных отношений РФ сохраняет благоприятные цены на энергоресурсы для Белоруссии.

Лукашенко заявил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае, несмотря на внешнеполитическую обстановку. Белорусский лидер оценил «высочайшую степень доверия» со стороны России, пригласившей его на закрытый объект — космодром Восточный.

Путин и Лукашенко 12 апреля прибыли на космодром Восточный, чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.