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Мир

Путин заявил, что Запад развязал против Москвы и Минска санкционную войну

15:37, 12 апреля 2022
Путин заявил, что Запад развязал против Москвы и Минска санкционную войну Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность интеграции России с Белоруссией в текущей политической обстановке, пишет ТАСС.

Важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну, — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что для сохранения дружественных отношений РФ сохраняет благоприятные цены на энергоресурсы для Белоруссии.

Лукашенко заявил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае, несмотря на внешнеполитическую обстановку. Белорусский лидер оценил «высочайшую степень доверия» со стороны России, пригласившей его на закрытый объект — космодром Восточный.

Путин и Лукашенко 12 апреля прибыли на космодром Восточный, чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.

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