Путин заявил, что не ожидает договорённостей с «шайкой неонацистов» в Киеве

Договорённостей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ» не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности, обращаясь к украинским военным. Ведётся трансляция заседания.

Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жён и стариков в качестве живого щита​. Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — заявил Путин.

По его словам, националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов. При этом бандеровцы и неонацисты на Украине выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.

Путин ранее заявил, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов. Они никогда не простят жителям Крыма их выбор воссоединения с Россией.