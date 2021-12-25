Путин рассказал об ответе РФ в случае отказа США по гарантиям безопасности

Ответ России в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным. Он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. При этом Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты, — отметил президент.

Путин добавил, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить». Цель состоит в достижении дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически в рамках выдвинутых документов.

Как ранее сообщило турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе, заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.