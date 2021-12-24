Путин рассказал о «ментальной близости» с Алиевым

Президент России Владимир Путин заявил, что ментально он очень близок с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и им всегда есть о чём поговорить. В фильме «Президент. Неповторимая дипломатия», снятом Азербайджанским государственным телеканалом Az TV и посвящённом 60-летию президента Ильхама Алиева, глава российского государства отметил, что преимущественно их разговоры идут о работе и взаимодействии в различных сферах между странами.

Мы с ним говорим на одном языке. Ментально мы очень близки. Нам всегда есть о чём поговорить. Разговоры, прежде всего, идут о работе и нашем сотрудничестве в различных сферах между Азербайджаном и Россией. Объём взаимодействия и контактов на межличностном уровне между гражданами наших стран очень большой, — сказал Путин.

Говоря об отношениях с Алиевым, Путин также подчеркнул, что с азербайджанским лидером «сложно договориться».

У Ильхама Алиева много достоинств, про юбиляров всегда так говорят. Но тем не менее может быть с ним сложно о чем-то договориться, это непростой процесс иногда, особенно по ключевым вопросам взаимодействия. Но если о чём-то договариваешься, то можно быть уверенным в том, что эти договорённости будут исполнены, — подчеркнул президент России.

Путин пожелал своему азербайджанскому коллеге быть успешным в реализации своих целей, главные из которых заключаются в том, чтобы его стране, гражданам и азербайджанскому народу было хорошо.

Ранее Путин тепло поздравил президента Алиева с юбилеем. Российский лидер направил поздравительную телеграмму, в которой рассказал о ценности их взаимоотношений и выразил желание продолжить конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.