Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева. Президенту Азербайджана — 60

Президент Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан 17 лет. Он прошёл через четыре предвыборные кампании, добиваясь в каждой из них убедительной победы — за него отдавали голоса от 76,84% до 88,73% участников выборов. Лидер Азербайджана, в отличие от многих глав постсоветских республик, не только получил образование в Москве, но и начинал здесь работать — в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Связи с Россией оставались для него всегда в числе главных приоритетов, что наглядно демонстрирует крепкое сотрудничество между странами спустя 30 лет после краха СССР. NEWS.ru — о политическом пути президента Азербайджана.

Президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с юбилеем. Российский лидер направил поздравительную телеграмму, в которой говорится: «Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности». Президент России подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене «как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».

Затем лидеры двух стран поговорили по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Ильхам Алиев стал одним из самых молодых президентов в мире, одержав победу на своих первых выборах в 2003 году. Ему тогда было 43 года. Молодой политик пришёл к руководству государством с новыми идеями и свежим взглядом, которые помогли ему продолжить в меняющихся условиях дело его отца — Гейдара Алиева, создавшего фундамент современного Азербайджана.

Россия и Азербайджан друг от друга не отворачиваются

Приход во власть Ильхама Алиева совпал с прозападными устремлениями отдельных государств на постсоветском пространстве: в 2003 году произошла грузинская «революция роз», в 2004 году — украинский Майдан, в 2005 году — киргизская «тюльпановая революция». Азербайджан того периода демонстрировал устойчивость во взглядах: развивая экономические проекты с Западом, он не допускал даже намёка на антироссийские настроения.

Азербайджанцы хорошо помнят, как в начале 1990-х годов на смену советскому интернационализму стали прорываться националистические идеи — этот процесс в той или иной мере охватил многие новые государства, образовавшиеся после развала СССР. Русофобия стала расползаться по бывшей советской карте. Прекрасные специалисты, многие из которых в своё время приехали из российских областей поднимать народное хозяйство республик, оказались вдруг чужими. Гейдар Алиев в корне изменил ситуацию, напомнил в беседе с NEWS.ru председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Леонид Калашников.

Гейдар Алиев, вернувшись во власть, решил эти пагубные процессы остановить. Он поехал в бакинскую православную церковь и попросил священнослужителей собрать верующих. Алиев обратился к ним с просьбой не уезжать из страны, подчеркнув, что для него русские учителя, врачи, инженеры — это бесценные люди для восстановления страны. Таких взглядов он придерживался всегда. Ильхам Гейдарович Алиев стал развивать принципы, которые заложил его отец. Отношения с Россией крепли из года в год. В экономике, политике, культуре. У наших стран множество совместных масштабных проектов, один только маршрут «Север — Юг» чего стоит. Леонид Калашников председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ

Гейдар Алиев во время пресс-конференции накануне президентских выборов. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики Валерий Шустов/РИА Новости

Леонид Калашников обратил внимание на факты из биографий Гейдара и Ильхама Алиевых, имеющие отношение к их московскому периоду жизни и отношениям с руководством РСФСР. Михаил Горбачёв, мягко говоря, Алиевых не жаловал. В 1988 году Гейдара Алиева отправили в отставку с поста заместителя председателя Совмина СССР, а в 1990 году преподавательскую работу в МГИМО потерял Ильхам.

Эта была политическая расправа с Гейдаром Алиевичем, который имел большие шансы возглавить СССР, чтобы не допустить его развала, в отличие от Горбачёва. Но какую потом продемонстрировали Алиевы высокую культуру и государственную мудрость, когда стали во главе Азербайджана! Они не озлобились на Москву. Отношения с Россией заметно улучшились: во всех сферах. Только один факт: в Азербайджане 360 русских школ, и ещё новые открываются, — рассказал глава думского комитета.

Леонид Калашников уточнил, что русские школы в стране патронирует первый вице-президент Мехрибан Алиева. В то же время, с сожалением заметил депутат, на постсоветском пространстве есть республики, власти которых много говорят о любви к России, но все русские школы закрыли.

Знаковым событием в развитии отношений между двумя странами стал первый официальный визит президента РФ в Азербайджан. Владимир Путин прилетел в Баку в январе 2001 года, напомнил в беседе с NEWS.ru директор центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский.

Именно после этого визита отношения стали развиваться стабильно, не было противоречий. Были разногласия между хозяйствующими субъектами, но это допустимо в разнообразной экономической палитре, — отметил эксперт.

Азербайджан. Баку. 9 января. Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня утром в Баку с двухдневным официальным визитом. В аэропорту его встречал президент Азербайджана Гейдар Алиев. На снимке: Владимир Путин и Гейдар Алиев во время встречи в аэропорту Владимира Родионова и Сергея Величкина/ИТАР-ТАСС

Чернявский уточнил, что сегодня ситуация на Южном Кавказе во многом зависит от политики Баку. В регион на смену вражде и ненависти приходит экономическое созидание, способное кардинально поменять жизнь всех стран. Азербайджан занял место южнокавказского лидера, а Россия заинтересована в стабильности в столь сложном регионе.

Азербайджанская модель развития как следствие самостоятельности государства

Главная задача Ильхама Алиева в первые годы президентства заключалась в проведении экономических реформ, которые тесно были увязаны с успехом международных проектов. В 2006 году был запущен нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Это резко повысило политический и экономический статус Азербайджана. Для транспортировки азербайджанского газа в Европу с крупного месторождения «Шах Дениз» в том же году был построен Южно-Кавказский трубопровод. В 2017 году первые поезда отправились по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс. В 2019 году в эксплуатацию сдан Трансанатолийский газопровод TANAP, соединивший Азербайджан с Турцией. По нему каспийский газ пошёл в страны Евросоюза.

Ильхам Алиев в недавнем интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore заявил, что Россия с полным уважением относится к энергетической политике Азербайджана.

«Мы ни в коем случае не являемся конкурентами России, потому что Россия поставляет в Европу сотни миллиардов кубометрами газа, и потребность в российском газе растёт. Азербайджан начал недавно, как я уже отметил, в 2023 году наши поставки в Европу составят 11 миллиардов кубометров», — подчеркнул президент.

Международные проекты не только повысили уровень жизни в Азербайджане, но и повысили престиж страны и позиции в международных рейтингах. Экономисты говорят об «азербайджанской модели развития». Её основы заложил Гейдар Алиев, а развил уже Ильхам Гейдарович, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Модель развития Азербайджана формировалась длительное время и сейчас представляет собой завершённую политическую и экономическую форму. Это результат усилий прежде всего президента Ильхама Алиева, при этом фундамент модели был заложен Гейдаром Алиевым. Это относится и к политическим проектам, к российско-азербайджанским в том числе. В нынешних условиях геополитической турбулентности довести начатое до логического результата довольно сложно, но президент Алиев смог это сделать. Ильгар Велизаде азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Азербайджан. Баку. 22 февраля. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев (слева направо) во время подписания ряда документов по итогам встреч Жуков Сергей/ИТАР-ТАСС

Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику, но при этом не стал разменной монетой в игре крупных политических центров. Как заметил политолог, «азербайджанская многовекторность эффективна, поскольку страна сама стала центром региональной политики, а не проводницей интересов других держав».

Эволюция помогает стране стать лучше

Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продемонстрировал преимущество эволюционного развития страны над революционным. Эволюция — это мирный путь общественного развития, целенаправленное движение вперёд, без конфликтов и потрясений, пусть медленный, но надёжный. Революции всегда ведут к насильственному преобразованию общественных и государственных институтов, порождают глубокие внутренние конфликты в обществе. Страна с территориальной проблемой и почти миллионом беженцев не могла себе позволить революционные настроения, нужна была созидательная кропотливая работа без потрясений.

Такая позиция Ильхама Алиева привела Азербайджан к успешному решению и экономической, и территориальной проблемы, сказал в беседе с NEWS.ru директор центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский.

Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страна. Решать эти сложные вопросы, тем более проблему восстановления территориальной целостности, можно только посредством взвешенной и сбалансированной политики, с помощью эволюционных изменений. Именно с помощью эволюции достигаются новые уровни современного развития, — заключил собеседник.

Азербайджан. Баку. 11 апреля 2018 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время голосования на избирательном участке в средней школе № 6 Егор Алеев/ТАСС

В апреле 2018 года Ильхам Алиев в четвёртый раз победил на выборах президента, набрав 86,22 % голосов. Оппозиция, с присущим ей критическим настроем, заявляла о «приписках» и использовании административного ресурса. Но чуть позже французский исследовательский институт OpinionWay провёл опрос в Азербайджане, интересуясь политическими настроениями населения. Результаты исследований оказались схожими с итогами президентских выборов — 85% участников положительно отозвались о деятельности Ильхама Алиева. Оппозиции здесь уж сказать было нечего.

Гордиев узел территориальных проблем удалось распутать

Карабахская проблема, как казалось ещё не так давно, приняла затяжной характер — первые беженцы здесь появились ещё 30 лет назад, многие из них отчаялись вернуться в родные места. Регион приходил в упадок, на месте городов и селений оккупирующий азербайджанскую территорию противник возводил военные блиндажи, минировал пастбища и дороги. Политолог Ильгар Велизаде не скрывает, что результаты военной операции 2021 года стали в Азербайджане как желанными, так и неожиданными.

Азербайджанское общество, конечно, не верило, что международные посредники добьются восстановления территориальной целостности нашего государства дипломатией. Мы понимали, что без военной операции не обойтись. Но война ведь предполагает гибель людей. Президент Алиев добился успешного результата при минимальных потерях как своих, так и противника. Военную технику не жалели, людей берегли, — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что противостояние с Арменией могло выйти за рамки региона, но взаимодоверие трёх лидеров — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева — предотвратило такое развитие событий. В конфликт не были втянуты другие крупные мировые игроки. Проблему удалось решить в рамках соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Азербайджан отличается традиционной дружелюбной внешней политикой. Выстраивать отношения ему удаётся со странами из различных блоков и союзов. Нет у Баку противоречий даже с государствами, которые не ладят друг с другом. К примеру, ровные партнёрские связи у страны с Израилем и Ираном. Многовекторность и умение держать баланс в отношениях с союзниками уже стала внешнеполитической традицией за многие годы.

Сегодня одной из своих главных задач Ильхам Алиев считает восстановление территории Карабаха. Для полной нормализации жизни в регионе, как заявлял президент, необходимо наладить конструктивные отношения с Арменией. Политическое урегулирование конфликта при поддержке и посредничестве России ожидаемо принесёт пользу всем трём странам, имеющим общую историю.