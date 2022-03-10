Путин рассказал Ниинистё о ходе спецоперации по защите Донбасса

Ход переговоров с украинской стороной, а также причины проведения спецоперации РФ по защите Донбасса стали основными темами во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обеих стран договорились продолжать контакты по данным вопросам.

Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам и принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей, — говорится в сообщении.

В канцелярии финского президента заявили о том, что Ниинистё подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей Украины, а также безопасности объектов атомной энергетики в этой стране.

Германский канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ранее провели телефонный разговор с Путиным. Они призвали российского коллегу срочно достигнуть перемирия на Украине. По мнению Макрона и Шольца, кризис должен быть разрешён путём переговоров. Стороны решили оставаться в тесном контакте друг с другом в ближайшие дни.

Ранее Макрон заявил о том, что следует относиться с уважением к России и её народу, одновременно с этим нужно избежать эскалации на Украине. По его словам, необходимо продолжать диалог с руководителями этих стран, даже констатируя разногласия, потому что однажды им предстоит вернуться за стол переговоров.