Путин призвал не «выплеснуть младенца» при реформировании ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного клуба «Валдай» заявил, что ООН является носителем здорового консерватизма и духа нормотворчества, это достояние необходимо сохранить. При этом он отметил и необходимость реформирования организации. Об этом сообщает ТАСС.

Наша обязанность — сохранить ООН, реформируя её. Но главное — не выплеснуть младенца вместе с водой, — отметил президент.

Он добавил, что решения по реформе ООН могут быть разными, но если разрушить право вето Совбеза ООН, то организация «умрёт в тот же день». Именно ООН, по словам Путина, является носителем здорового консерватизма международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации.

Ранее президент заявил, что мир вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.