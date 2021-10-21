Путин предостерёг от попыток «покушений» на владения России в Арктике

Президент России Владимир Путин назвал «покушением» попытки ограничить суверенное право России распоряжаться своими территориальными водами в Арктике. Об этом он заявил на заседании международного клуба «Валдай». По словам президента, Россия выполняет все нормы международного права в этой сфере, сообщает ТАСС.

Мы действуем на основе международно признанных документов, к которым мы присоединились. И мы готовы на базе этих документов выстраивать отношения со всеми государствами мира, в том числе и с Евросоюзом. Но если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться своей собственной территорией, а территориальное море по международному праву — это часть территории прибрежного государства, то это покушение с негодными средствами, — сказал Путин.

По его словам, Россия продуктивно работает в Арктическом совете, где представлены страны Евросоюза. И наша страна и дальше готова к сотрудничеству на основе норм международного права, отметил президент.

Он напомнил про строительство «Северного потока», когда приходилось получать соответствующее разрешение у прибрежных государств — Финляндии, Швеции, Дании. Это, по словам Путина, касалось в том числе и случаев, когда газопровод проходил не по их территориальному морю, а по исключительной экономической зоне этих государств.

Мы подчиняемся этому праву, и от нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международно-правовых норм. А сами они что, не собираются их выполнять, что ли? От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Ну этого не будет, — заявил Путин.

Ранее в Госдуме обвинили мировое экологическое сообщество в предвзятости. Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что международное экологическое сообщество необъективно по отношению к разным странам. Он отметил чрезмерное внимание экоорганизаций к российской Арктике и одновременно отсутствие проверок японской АЭС «Фукусима-1».