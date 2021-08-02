Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, — говорится в телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что Россия готова к продолжению диалога по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Также российский лидер пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского лидера.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие четыре блока и 21 партия. С результатом 53,91% победила партия и. о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор». Блок «Армения» набрал 21,9%, «Честь имею» — 52,2%. В новом парламенте партия Пашиняна получит 71 мандат.

Согласно Конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Само правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьера.