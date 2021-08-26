Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения

Президент России Владимир Путин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня её рождения. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Президент высоко оценил вклад Алиевой в упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Он выразил свою уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, которое, по его словам, в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, — говорится в послании.

Мехрибан Алиева родилась в Баку 26 августа 1964 года. Училась азербайджанский государственный и общественный деятель в Первом Московском государственном медицинском институте имени И. М. Сеченова, откуда выпустилась с красным дипломом.

Назначение на пост первого вице-президента Азербайджана Алиева получила в 2017 году. Помимо политической деятельности, она ещё занимается благотворительностью, возглавляет фонд Гейдара Алиева и является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В 2019 году Алиева была награждена орденом Дружбы «за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений».

Ранее Лавров высоко оценил договорённости по Карабаху президентов России и Азербайджана — Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна. Он подчеркнул, что это касается устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, а также разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.