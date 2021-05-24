Лавров оценил выполнение договорённостей по Карабаху

https://static.news.ru/photo/e3975900-bc72-11eb-bb2b-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid/vk.com

Договорённости президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении — Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна — по Нагорному Карабаху успешно реализуются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, — сказал глава ведомства в интервью газете «Аргументы и факты».

Отвечая на вопрос, удалось ли России сохранить тёплые отношения с Арменией, несмотря на исход карабахского конфликта, Лавров ответил, что связи с Ереваном продолжат развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Лавров, выступая на форуме «Новое знание», позитивно оценил усилия российской стороны и её партнёров в Закавказье в рамках карабахского урегулирования.