Лавров рассказал об уникальной возможности для Азербайджана и Армении

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Экс-президент Албании Сали Бериша заявил, что собирается подать в суд на действующего государственного секретаря США Энтони Блинкена. Политик обвинил американца в клевете. Блинкен ранее объявил, что коррупционные действия бывшего президента Албании привели к подрыву демократии в стране. Об этом сообщает портал EURACTIV.

Берише и его ближайшим родственникам запретили въезд в США. Как сказал Блинкен, Штаты и Албания остаются едиными в борьбе с коррупцией. В ответ на это экс-глава государства сообщил о намерении...