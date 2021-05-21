Лавров рассказал об уникальной возможности для Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Новое знание», позитивно оценил усилия российской стороны и её партнёров в Закавказье в рамках карабахского урегулирования.
И сейчас, когда мы помогаем нормализовать армяно-азербайджанские отношения и в целом обстановку в Закавказье, открылась возможность, в том числе благодаря нашему посредничеству, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, которые были закрыты с начала 90-х из-за карабахского конфликта, — отметил российский министр.
Ранее о том, что стабилизация в регионе позитивно скажется на всех участниках процесса, заявлял и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он, в частности, назвал сложившуюся ситуацию уникальным шансом, чтобы воспользоваться транспортными и экономическими возможностями Закавказья после решения карабахского конфликта.