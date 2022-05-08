Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-летием Победы

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и народам ряда иностранных государств. Он призвал не допустить возрождения нацизма и пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов, сообщается на сайте Кремля.

Послания российского лидера адресованы главам государств и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также населению Грузии и Украины.

Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы, — цитирует их текст пресс-служба Кремля.

В телеграммах лидерам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сегодня военные военные частично признанных республик подобно предкам во времена Великой Отечественной войны, сражаются вместе с россиянами против «нацистской скверны», и выразил уверенность в победе, как в 1945 году. Обращаясь к ветеранам и гражданам Украины, Путин призвал не допустить реванша идейных наследников нацистов.

Российский лидер также передал слова благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им здоровья, долголетия и благополучия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что День Победы для россиян является сакральным днём, его празднование не омрачат даже события на Украине. Он также рассказал, что Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров, поскольку нынешняя дата не является юбилейной.