Путин назвал причину гибели цивилизации

https://static.news.ru/photo/cdbe3a06-6095-11eb-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Горячий глобальный конфликт способен привести к гибели цивилизации. Об этом 27 января на Давосском форуме заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что в данное время в мире происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности.

Неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь на это. Он означал бы конец цивилизации, — подчеркнул политик.

Также российский лидер отметил, что нынешняя политическая ситуация в мире схожа с обстановкой, которая наблюдалась на международной арене в 1930-х годах.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.