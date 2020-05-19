Путин: многое ещё нужно сделать для победы над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c6dc23d0-99b5-11ea-b70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Странам Евразийского экономического союза предстоит сделать ещё многое, чтобы окончательно победить коронавирус. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Перед нашим объединением стоят действительно масштабные задачи. Многое предстоит сделать, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса, восстановить рост экономик, решить связанные с социальными проблемами вопросы, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере разработки вакцины от коронавируса. Разговор состоялся по телефону. Лидеры подробно обсудили борьбу с пандемией, проинформировала пресс-служба Кремля.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.