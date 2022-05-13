«Путь к апокалипсису»: Пушков про размещение ядерного оружия на Украине Сенатор Пушков заявил, что размещение ядерного оружия на Украине приведёт к «апокалипсису»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что размещение военными НАТО ядерного оружия на территории Украины приведёт к «апокалипсису». Он добавил, что этот сценарий должен быть исключён при всех обстоятельствах. Так политик прокомментировал в своём Telegram-канале новость об опасениях Москвы о том, что НАТО может разместить подобное оружие на Украине.

Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах, — написал Пушков.

Подписчики парламентария заявили, что Россия не должна допустить подобное, но отметили, что властная верхушка США не вызывает доверия из-за состояния президента Байдена в свете его последних высказываний.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее обратилась к американским сенаторам с требованием поскорее принять законопроект о выделении помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Представитель Белого дома не согласилась с доводами сенатора Рэнда Пола, который заявил, что в законе недостаточно хорошо продумана схема контроля за поставками вооружений Киеву. Псаки добавила, что в законопроект заложено достаточно средств для создания органов контроля за поставками оружия.