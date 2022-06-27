В Грузии раскритиковали планы НАТО расширить поддержку Тбилиси Политолог Капанадзе: вступление Грузии в НАТО не принесет пользу региону

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Военно-политический блок НАТО

Вступление Грузии в НАТО не станет полезным ни для самой страны, ни для России, ни для Блока. Таким мнением поделился грузинский политолог Васо Капанадзе в разговоре с NEWS.ru. Капанадзе считает, что руководители военно-политического блока в течение 15 лет питают Грузию «пустыми обещаниями».

Что касается планов генсека НАТО проводить в Грузии больше учений и расширить миссию в Тбилиси, то по большому счету никаких дивидендов страна от этого не получит, поскольку уже прошло почти 15 лет, как руководители Альянса питают Грузию пустыми обещаниями принять страну в свой состав. Я никогда не поддерживал идею вступления Грузии в НАТО, поскольку это нереально и не принесет пользы ни Грузии, ни нашему региону, — заявил Капанадзе.

28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в совместном заявлении с главой Европарламента Робертой Метсолой указал, что организация считает необходимым оказание Грузии и Молдавии политической и практической поддержки на фоне спецоперации РФ на Украине. Метсола при этом отметила, что Европарламент поддерживает желание Грузии и Молдавии вступить в Евросоюз.

Военный эксперт Алексей Суконкин призвал «насторожиться» из-за планов НАТО активизироваться в Грузии — увеличить количество учений в республике и расширить миссию Альянса в Тбилиси. При этом собеседник добавил, что в стране «помнят итоги 2008 года, когда Россия провела так называемое принуждение к миру».