Пушков прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что ситуация с исчезновением и внезапным появлением на публике северокорейского лидера могла быть мистификацией.

По мнению политика, к настоящему моменту у мировой общественности накопилось много вопросов относительно состояния главы КНДР и затянувшуюся паузу пора было прервать, что и произошло 2 мая.

Пора было выходить на люди. Он и вышел. Интрига вокруг его состояния лишь показала внимание к его персоне в мире. Если это была сознательная мистификация, то она удалась, — написал Пушков в своём Twitter.

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Как сообщал NEWS.ru ранее, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике, впервые за 20 дней. Он появился на мероприятии по запуску завода по производству растений в городе Сунчхон.