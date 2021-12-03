Пушилин заявил, что ДНР пора начинать диалог с Украиной «о соседстве»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пришло время начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Он отметил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что подобный шаг необходим, поскольку речь идёт о соседних государствах.

Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве, — отметил Пушилин.

Он добавил, что с избранием Зеленского президентом появилась надежда, что он пойдёт на переговоры с представителями республик, «хотя понимали, что США не дадут ему это сделать».

Если так посмотреть, может, у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал, — подчеркнул Пушилин.

Ранее стало известно, что Денис Пушилин заявил о невозможности существования Донбасса в политическом пространстве Украины. Он рассказал, что на текущий день происходит политическая игра с Россией, которая необходима для жителей региона.

Пушилин добавил, что после «той крови, тех разрушений, того количества разрушенных судеб», которые Украина «принесла Донбассу», самопровозглашённые республики не могут находиться с ней в одном политическом пространстве.