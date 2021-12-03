Пушилин заявил, что ДНР пора начинать диалог с Украиной «о соседстве»
Глава ДНР Пушилин заявил о важности начала диалога с Зеленским «о соседстве»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:47, 05 декабря 2021
Денис ПушилинФото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что пришло время начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве». Он отметил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что подобный шаг необходим, поскольку речь идёт о соседних государствах.
Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве, — отметил Пушилин.
Он добавил, что с избранием Зеленского президентом появилась надежда, что он пойдёт на переговоры с представителями республик, «хотя понимали, что США не дадут ему это сделать».
Если так посмотреть, может, у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал, — подчеркнул Пушилин.
Ранее стало известно, что Денис Пушилин заявил о невозможности существования Донбасса в политическом пространстве Украины. Он рассказал, что на текущий день происходит политическая игра с Россией, которая необходима для жителей региона.
Пушилин добавил, что после «той крови, тех разрушений, того количества разрушенных судеб», которые Украина «принесла Донбассу», самопровозглашённые республики не могут находиться с ней в одном политическом пространстве.