Глава ДНР: Донбасс не может существовать в пространстве Украины
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
17:57, 04 декабря 2021
Денис ПушилинФото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин завил о невозможности существования Донбасса в политическом пространстве Украины. Он рассказал в эфире Youtube-программы «Соловьёв LIVE» , что на текущий день происходит политическая игра с Россией, которая необходима для жителей региона.
Донбасс ждёт уже восемь лет и чуть-чуть ещё подождёт, — сказал он, отвечая на вопрос, что не даёт России до сих пор признать официально признать ДНР и самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Пушилин добавил, что после «той крови, тех разрушений, того количества разрушенных судеб», которые Украина «принесла Донбассу», самопровозглашённые республики не могут находиться с ней в одном политическом пространстве. По его словам, Минские соглашения позволяют установить добрососедские отношения между республиками и страной, однако они регулярно нарушаются.
Увы, Украина даже это перечёркивает. Количество провокаций увеличивается, — добавил глава ДНР.
Он также подчеркнул, что Киеву не нужен Донбасс. Тем не менее, по какой-то причине, Украина отказывается это признавать.
Ранее Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе. По его словам, количество учений Украины со странами НАТО и США в этом году увеличилось по сравнению с 2020-м. Пушилин также подчеркнул, что вооружённые силы ДНР находятся в состоянии повышенной готовности.