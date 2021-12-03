Глава ДНР: Донбасс не может существовать в пространстве Украины

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин завил о невозможности существования Донбасса в политическом пространстве Украины. Он рассказал в эфире Youtube-программы «Соловьёв LIVE» , что на текущий день происходит политическая игра с Россией, которая необходима для жителей региона.

Донбасс ждёт уже восемь лет и чуть-чуть ещё подождёт, — сказал он, отвечая на вопрос, что не даёт России до сих пор признать официально признать ДНР и самопровозглашённую Луганскую народную республику.

Пушилин добавил, что после «той крови, тех разрушений, того количества разрушенных судеб», которые Украина «принесла Донбассу», самопровозглашённые республики не могут находиться с ней в одном политическом пространстве. По его словам, Минские соглашения позволяют установить добрососедские отношения между республиками и страной, однако они регулярно нарушаются.

Увы, Украина даже это перечёркивает. Количество провокаций увеличивается, — добавил глава ДНР.

Он также подчеркнул, что Киеву не нужен Донбасс. Тем не менее, по какой-то причине, Украина отказывается это признавать.

Ранее Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе. По его словам, количество учений Украины со странами НАТО и США в этом году увеличилось по сравнению с 2020-м. Пушилин также подчеркнул, что вооружённые силы ДНР находятся в состоянии повышенной готовности.