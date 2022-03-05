Пушилин обвинил националистов в блокировании в Мариуполе мирных жителей

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские националисты виновны в блокировании эвакуации мирного населения Мариуполя, его слова приводит Донецкое агентство новостей. По словам лидера республики, подразделения ДНР подали все необходимые команды по режиму тишины, но на данный момент ни один житель Мариуполя так и не вышел через гуманитарный коридор.

Мы, конечно, с надеждой смотрим на то, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места, — заявил он.

Ранее глава ДНР сообщал, что через гуманитарный коридор из Мариуполя 5 марта не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек. Он также предположил, что жители города не знают о гумкоридоре.

По его словам, информацию крайне сложно туда доставить, но прилагаются все усилия.

Пушилин выразил мнение, что все объявленные ранее инициативы могут быть уничтожены радикалами, которые не захотят подчиняться киевской власти.

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Вeрещук ранее рассказала, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывeзено более 200 тыcяч человек, а из Волновахи — свыше 15 тысяч.