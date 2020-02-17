https://static.news.ru/photo/70fdc68e-51b3-11ea-a1c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Статья в швейцарской газете Sonntagszeitung о якобы задержанном минувшим летом в республике «российском шпионе» не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве России в республике.

Эта публикация — очередной фейк, — цитирует ТАСС представителя посольства.

Sonntagszeitung сообщила, что 27 июля 2019 года полицейские остановили в Женеве человека, передвигавшегося на автомобиле с поддельными итальянскими номерами. При этом в багажнике машины были обнаружены несколько мобильных телефонов, камера, ноутбук и беспилотник. Мужчину осудили на полгода тюрьмы, а в январе его освободили.

Газета утверждает, что этот человек был агентом российских спецслужб, следивший за своими соотечественниками — диссидентами или олигархами. Отмечается, что правоохранительные органы Швейцарии так и не раскрыли его гражданства.

Ранее австрийские власти распорядились арестовать 65-летнего гражданина РФ, который в базе австрийского МВД значится под именем Игорь Зайцев. Сейчас мужчина находится в розыске. По предварительным данным, в его случае речь идёт о разглашении военной и государственной тайн, писал NEWS.ru.