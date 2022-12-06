Публицист: потолок цен на российскую нефть создаст хаос на рынке энергетики Публицист Новоселов: потолок цен на российскую нефть создаст хаос на рынке энергетики

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Введение потолка цен на российскую нефть не поспособствует стабилизации мирового энергетического рынка, как утверждает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. По его словам, подобные ограничения спровоцируют лишь хаос и рост цен на энергоресурс. Эксперт отметил, что попытки регулировать цены на нефть никогда не кончались ничем хорошим. Он также отметил, что Россия может получить поддержку от стран ОПЕК+, которые могут быть недовольны практикой введения предельной стоимости на нефть той или иной страны.

Ценовой потолок никак не способствует стабилизации рынка, а напротив, создаст хаос и вызовет рост цен <..> В этом вопросе Россия может рассчитывать хотя бы на частичную поддержку стран ОПЕК+, которым не нравится идея, что кто-то может устанавливать какие-то потолки, которые могут применить и к ним, — раскатал Новоселов.

Публицист отметил, что у Запада также есть основания для введения потолка цен в отношении Саудовской Аравии, ведь эта страна «нарушает права человека» и участвует в войне в Йемене. Распространение практики ограничения цен на нефть может не понравиться странам ОПЕК+ и привести к реакции от них в будущем, однако пока ее не последовало. Помимо того, эксперт рассказал, что ценам на нефть в следующем году предсказывают рост выше $100 за баррель.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ранее поставил под сомнение реальную эффективность введения потолка цен на российскую нефть. В то же время он считает, что это ударит по доходам Москвы от нефтяного экспорта. По его мнению, Москве придется снижать цены на нефть даже при торговле с теми странами, которые не присоединились к санкциям.