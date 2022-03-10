Псаки заявила об отсутствии у США намерений отправлять войска на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ещё раз заявила об отказе Вашингтона отправлять свои войска на Украину, даже если украинские военные применят неконвенциональное оружие. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал CNBC.

Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать, — сказала представитель администрации США.

Псаки отвергла подготовку химических и биологических военных программ со стороны США. Однако, заявила пресс-секретарь, такие «возможности и потенциал» якобы «есть у Москвы». Джен Псаки отказалась вдаваться в подробности «разведывательной информации».

Но намерения президента [США] по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились, — ещё раз отметила официальный представитель Белого дома.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины якобы нет биологического и ядерного оружия. По её словам, в этой стране работает более 12 биолабораторий. Помощь в исследованиях Соединённые Штаты Америки оказывали Киеву только в контексте биозащиты.