Псаки заявила об отсутствии у США намерений отправлять войска на Украину
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:36, 10 марта 2022
Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ещё раз заявила об отказе Вашингтона отправлять свои войска на Украину, даже если украинские военные применят неконвенциональное оружие. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал CNBC.
Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать, — сказала представитель администрации США.
Псаки отвергла подготовку химических и биологических военных программ со стороны США. Однако, заявила пресс-секретарь, такие «возможности и потенциал» якобы «есть у Москвы». Джен Псаки отказалась вдаваться в подробности «разведывательной информации».
Но намерения президента [США] по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились, — ещё раз отметила официальный представитель Белого дома.
Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что у Украины якобы нет биологического и ядерного оружия. По её словам, в этой стране работает более 12 биолабораторий. Помощь в исследованиях Соединённые Штаты Америки оказывали Киеву только в контексте биозащиты.