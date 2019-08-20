https://static.news.ru/photo/2924b60e-c344-11e9-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Борис Филатов Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА/wikimedia.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против нынешнего градоначальника Днепра Бориса Филатова по подозрению в неверном декларировании принадлежащего ему имущества.

По данным НАБУ, Филатов с 2016 по 2017 годы умышленно скрыл имущество, находящееся в его собственности на 1 млн гривен. Мэр Днепра не вписал в декларацию несколько земельных участков и движимое имущество, а также указал неправильную сумму своего дохода и своей жены, информируют «Украинские новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым на тему сроков сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта. 14 сентября должно пройти торжественное открытие моста, в противном случае Филатов уйдёт в отставку, сказал Зеленский. Ремонт Центрального моста через реку Днепр стартовал 9 марта 2017 года. Работы планировалось завершить в декабре того же года. Однако они продолжаются до сих пор, писал News.ru.