Фото: AP Photo/Hadi Mizban/ТАСС

Иракские силы безопасности используют для разгона протестующих на юге страны боевые патроны.

Демонстранты вышли на улицы, чтобы высказать недовольство правящим классом.

Ранее NEWS.ru писал, что 19 января в южных районах Ирака возобновились акции протеста. В результате митингов оказались заблокированными дороги рядом с городами Ан-Наджаф и Ди-Кар.

 

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