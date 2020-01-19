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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике, и готов к диалогу с Вашингтоном. По его мнению, конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех.

Мадуро отметил, что стороны смогут создать новый тип отношений независимо от того, насколько велики США, если есть диалог и уважение между правительствами, обмен правдивой информацией. Как сообщает Washington Post, президент...