Иракские силы безопасности используют для разгона протестующих на юге страны боевые патроны.
Демонстранты вышли на улицы, чтобы высказать недовольство правящим классом.
Iraqi security forces disperse protesters with live ammunition as demonstrations against the ruling class have renewed throughout the southern parts of— Rudaw English (@RudawEnglish)
#Iraq. pic.twitter.com/cfiFdbdw6V 19 января 2020 г.
Ранее NEWS.ru писал, что 19 января в южных районах Ирака возобновились акции протеста. В результате митингов оказались заблокированными дороги рядом с городами Ан-Наджаф и Ди-Кар.
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