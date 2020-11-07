Протестовавшие возле здания ЦИК Грузии расходятся

Участники протестной акции перед зданием ЦИК Грузии расходятся после призыва политических лидеров. Так, глава грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что протест не закончен, он продолжится вечером 9 ноября.
По его словам, тогда оппозиция, выступающая против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, расскажет о конкретных планах,
Оппозиция 8 ноября организовала многотысячную акцию на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента. Среди её требований назывались отставка главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов.
Когда участники протеста переместились к зданию ЦИК, которое планировали блокировать, полиция стала разгонять их водомётами. Были пострадавшие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители правящей партии «Грузинская мечта» готовы встретиться с оппозицией лишь в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнёры. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.