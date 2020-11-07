Протестовавшие возле здания ЦИК Грузии расходятся

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Британские СМИ обнаружили вблизи северо-восточного побережья Шотландии два разведывательных корабля класса «Вишня» ВМФ России. Они находятся в международных водах примерно в 23 милях (37 км) от шотландских берегов и в 34 милях (54,7 км) от авиабазы Лоссимут.

Российские корабли способны собирать разведывательную информацию с помощью обширного набора датчиков. Данные могут передаваться командованию в режиме реального времени по спутниковой связи, отмечается на сайте Hi Sutton. Также сообщается, что...