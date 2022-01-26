Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула в Москву, говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Накануне из-за непогоды в международном аэропорту Стамбула было задержано и отменено более тысячи авиарейсов, а многие пассажиры были вынуждены ночевать на полу, поскольку им не предоставили гостиницу.

Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов, предусмотренных п. 99 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», — говорится в сообщении.

В ведомстве намерены также оценить предоставление услуг авиакомпаниями, в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещение в гостиницах. Кроме того, прокуратура проверит действия аэропортовых служб московского авиаузла — насколько своевременно были проинформированы пассажиры о задержках рейсов.

Ранее сообщалось, что работа стамбульского аэропорта начала постепенно возвращаться в обычный график. В «Аэрофлоте» сообщили, что вывоз российских пассажиров начнётся на ближайших рейсах, которые будут выполнены на воздушных судах большей вместимости — Airbus A330.

Накануне из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги. Многие туристы были вынуждены ночевать на полу, поскольку авиаперевозчики не смогли предоставить отели всем пассажирам, чьи рейсы перенесли. В Ассоциации туроператоров России заявили, что в Стамбуле застряли порядка двух тысяч российских туристов, среди которых даже оказался актёр Жерар Депардье.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице, 28 января.