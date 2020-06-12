Прокуратура Молдавии передаст США материалы по делу Плахотнюка

https://static.news.ru/photo/670085f8-ad6c-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Плахотнюк Фото: Vlad Plahotniuc/facebook.com

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии передаст властям США документы по делу олигарха Владимира Плахотнюка для его экстрадиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Молдавии Эмиля Гайтура. Отмечается, что Плахотнюку предъявлены новые обвинения в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В республике его заочно арестовали.

На этом этапе прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передаст властям США все материалы дела, касающиеся Владимира Плахотнюка, для его экстрадиции, — цитирует сообщение агентство.

По данным надзорного ведомства, Плахотнюк в 2013–2015 годах разработал с сообщниками преступную схему, он завладел активами и имуществом с вовлечением в неё компаний — резидентов Молдавии и нерезидентов, часть которых зарегистрирована в офшорах.

Плахотнюк заочно арестован и в России. Его обвиняют в организации вывода 37 млрд рублей. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США.

Как писал NEWS.ru, в политической верхушке Молдавии очередной скандал. Местная проевропейская оппозиция вновь требует отставки Додона. Политика, которого принято считать пророссийским, подозревают в получении денег от олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из страны летом 2019-го. Ранее в адрес Додона уже звучали такого рода обвинения, да и вся нынешняя ситуация слишком похожа на прошлогоднюю, что лишний раз говорит о глубоком кризисе в республике.