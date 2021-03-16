Привитые «Спутником V» европейцы могут получить сертификат вакцинации

https://static.news.ru/photo/57d4ddd4-867b-11eb-9fb8-96000091f725_660.jpg Фото: Jesus Vargas/Global Look Press

Привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также признают эти вакцины. Об этом говорится в проекте сертификатов вакцинации, разработанном Евросоюзом.

Сертификат позволит без необходимости соблюдать ограничения путешествовать между странами — членами ЕС тем гражданам сообщества, которые были привиты одобренными ЕМА вакцинами. Документ будет выдаваться лицам, которые привились одобренными на национальном уровне вакцинами, как в случае со «Спутником V» и китайской вакциной Sinopharm в Венгрии и Словакии, сообщает газета Pais.

Однако граждане ЕС, привитые такими разрешёнными на национальном уровне вакцинами, смогут беспрепятственно въезжать лишь в те страны, которые также их признают.

Издание отмечает, что сертификаты будут выдаваться бесплатно как в цифровом, так и в бумажном виде. В них будет содержаться информация на официальном языке выдавшей его страны и на английском. Документ будет снабжён штрих-кодом.

Проект сертификата вакцинации ЕС должны обнародовать 17 марта, но на практике схема начнёт действовать не раньше мая. В Брюсселе утверждают, что паспорт привитого не станет инструментом дискриминации и не будет являться условием свободного передвижения по ЕС. Помимо информации о вакцине, туда планируется загружать данные ПЦР-тестов на коронавирус, так что прививка, скорее всего, просто даст возможность не сдавать тест на въезде в страну. Третьей частью документа станут данные о том, переболел ли человек коронавирусом.

Введение вакцинных паспортов активно лоббируют Греция и Кипр, зависимые от туристического сектора. Открыв доступ к своим пляжам вакцинированным отдыхающим, они надеются спасти грядущий курортный сезон. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, страна планирует открыться для международных туристов 14 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке. Хорватия с 1 мая также собирается принимать привитых туристов, правда, пока речь идёт только о гостях из Великобритании, писал NEWS.ru.