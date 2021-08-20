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Приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался жителем Удмуртии

10:21, 21 августа 2021
Приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался жителем Удмуртии Фото: Nathan Boadle/unsplash.com
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Россиянин, который приплыл с Курильского острова Кунашира в Японию ради получения политического убежища, жил там до этого всего три года. На остров он приехал из Удмуртии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Южно-Курильского городского округа. 

На Кунашире он живёт три года, приехал из Удмуртии. Молодой человек отправился из посёлка Головнино, который находится в 54 километрах южнее Южно-Курильска, в японский город Сибецу на Хоккайдо,подчеркнул собеседник. 

Отмечается, что между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо около 20 км. В море молодой человек вышел 17 августа, и уже через два дня был задержан пограничной службой Японии.

На данный момент мужчину передали в иммиграционное бюро Саппоро. В ближайшее время ему либо разрешат остаться в стране, либо депортируют обратно.

Ранее стало известно, что российскую пару, которая случайно узнала информацию о крушении малайзийского самолёта в Донбассе в 2014 году и запросившую политического убежища в Нидерландах, могут выслать оттуда из-за раскрытия информации о трагедии.

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