Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
Юристы сделали обращение после того, как папарацци сфотографировали семью в канадском парке на прогулке и без их разрешения опубликовали снимки в прессе.
Как сообщает The Guardian, фотографы делали снимки даже внутри жилища пары с помощью чувствительных объективов.
Как ранее писал NEWS.ru, герцогиню Сессекскую Меган Маркл сфотографировали во время прогулки с сыном Арчи и собаками. Супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов.
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