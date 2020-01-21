https://static.news.ru/photo/f73d3dad-f5da-4a39-822a-eb37c089d02b_660.jpg Фото: Global Look Press

Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.

Юристы сделали обращение после того, как папарацци сфотографировали семью в канадском парке на прогулке и без их разрешения опубликовали снимки в прессе.

Как сообщает The Guardian, фотографы делали снимки даже внутри жилища пары с помощью чувствительных объективов.

Как ранее писал NEWS.ru, герцогиню Сессекскую Меган Маркл сфотографировали во время прогулки с сыном Арчи и собаками. Супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов.